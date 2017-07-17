Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yarın saat: 10.00'da yeni müfredatı açıklayacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, güncellenen öğretim programlarına (müfredat) ilişkin yarın açıklama yapacak.



Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamada, Yılmaz'ın saat 10.00'da MEB Başöğretmen Salonu'nda, güncellenen öğretim programlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hazırladıkları müfredata ilişkin, "Türkiye'nin geleceğini aydınlık kılmak isteyenler, teyit edecektir ki Cumhuriyetin kurulduğu andan bugüne kadar yapılmış en iyi müfredat." açıklamasında bulunmuştu.



ulusal.com.tr