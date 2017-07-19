Milli Eğitim Bakanının açıkladığı yeni müfredata eğitimcilerden tepki geldi. Cumhuriyet eğitiminin ortadan kaldırılmak istendiğini söyleyen Eğitim-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, "Bizler bu müfradatı uygulamayacağız" dedi.

Mili Eğitim Bakanlığı'nın yeni eğitim müfredatı neler getirecek.Eğitim-İş Genel Başkanı Mehmet Balık yeni müfredatı Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Balık biat eden bir nesil yetiştirilmek istendiği görüşünde.Öğrencilere cihat, islam hukuku ile ilgili mecelle, erkeğin boşanma hakkı olan talak gibi konularda öğretilecek.Yeni müfredata yönelik tepkinin en büyük nedeni "Atatürk'ün önemsizleştirilmesi" olarak gösteriliyor. İlkokuldan liseye kadan Atatürk kazanımları derslerden çıkarıldı.İlkokul öğrencisinin Atatürk ile ilgili bilgisi anne babasının adıyla sınırlandırıldı.Mehmet Balık'a göre hükümet bu müfredatta da başarılı olamayacak.Görünen o ki Eylül ayında tartışma daha da alevlenecek.