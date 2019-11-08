Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 60 bin öğretmen atama açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:Şimdi bu sadece Milli Eğitim Bakanlığının karar verdiği bir süreç değil.Bu bir kabine meselesi, Maliye Bakanlğı ile birlikte uzmanların çalışarak bir kadro saptama süreci var.Bu sayı mevcut koşullar içerisinde ele alınıyor.Bu sayı netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacak ama şu anda bir net durum yok henüz. 60 bin atama konusunda şu an net bir şey yok.