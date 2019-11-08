Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 60 bin öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te Cem Seymen'in sunduğu A'dan Z'ye programına konuk oldu.Selçuk programda gündeme dahil gelişmeleri değerlendirdi.Bakan Selçuk kamuoyu tarafından merakla takip edilen atama konusuna dahil son gelişmeleri paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "Şimdi bu sadece Milli Eğitim Bakanlığının karar verdiği bir süreç değil.Bu bir kabine meselesi, Maliye Bakanlğı ile birlikte uzmanların çalışarak bir kadro saptama süreci var.Bu sayı mevcut koşullar içerisinde ele alınıyor.Bu sayı netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacak ama şu anda net bir durum yok henüz." dedi.