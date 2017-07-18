Cem Yılmaz bıraktı!
Cem Yılmaz bıraktı!
İş yerine yüzerek gitti! İşte o anlar
İş yerine yüzerek gitti! İşte o anlar
İşte şiddetli yağmur sonrası İstanbul haritası!
İşte şiddetli yağmur sonrası İstanbul haritası!
Bakan açıkladı: Tam bir afet
Bakan açıkladı: Tam bir afet

Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı, sınıflar esas alındığında ise 176 müfredat yenilendi." dedi.

Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı açıkladı

Milli eğitim Bakanlığı'nın (MEB), yeni müfredat ile ilgili çalışmalarında sona gelindi. Bakan Yılmaz, güncellenen öğretim programlarının tanıtımına ilişkin basın toplantısında konuşuyor. Bakanın konuşması MEB'in Twitter hesabı üzerinden anında  aktarılıyor.

Bakan İsmet Yılmaz,  "İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise  düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak  üzere toplam 51 ayrı, sınıflar esas alındığında ise 176 müfredat  yenilendi.Gelecek nesillerin daha donanımlı olabilmesi için müfredatın yenilenmesi ihtiyacı doğurmuştur" dedi.

Bakan Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Müfredat; öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşleri alınarak yenilendi. İlk olarak  2017-2018 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulamaya  konulacaktır. Ocak 2018'e kadar programlarla ilgili olarak sahadaki  uygulamalarımız üzerinden izleme ve değerlendirme çalışmalası yapacağız.  Haziran 2018'e kadar değiştirilen müfredatların eğitim araç gereçlerini,  ölçme araçlarını hazırlayacağız. Eylül ayından itibaren, okullarımızın  açılmasıyla birlikte, bütün öğretmenlerimizin ve velilerimize programların  ayrıntılı olarak tanıtılacağı toplantılar düzenlenecek. Bu hazırlıklarımızla,  2018-2019 eğitim öğretim yılına tüm sınıflarda ve tüm derslerde yeni  müfredat ile eğitim öğretim  sürecimize istikrarlı ve çok daha ğüçlü  yeni ve yenilikçi bir şekilde devam edeceğiz.

BEDEN EĞİTİM DERSİNİN ADI DEĞİŞTİ .

İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, İHL'lerde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı müfredat yenilenmiştir."

Yenilenen müfredatların  sade ve anlaşılır olması ön planda tutulmuştur.Beden eğitimi dersinin adı, beden eğitimi ve spor olarak değiştirildi.Öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler belirlenirken derslerin tabiatı dikkate alınmıştır.

Müfredatların giriş bölümüne 'değerler eğitimi' başlığı altında bir bölüm eklenmiştir.Müfredatlar yenilenirken farklı kültür ve  medeniyet havzalarının katkıları belirginleştirilmeye çalışılmıştır. Yenilenen müfredatlarda  sadeleştirme ve içerik yoğunluğunun azaltılması ön planda tutulmuştur.Müfredat uygulanırken her türlü farklılığı kapsayıcı ve hassasiyeti koruyucu olmaya odaklanılmıştır. Yapılan saha çalışmalarına ve anketlere 100 bine yakın öğretmen ve veli katıldı.

Bu müfredat, şu ana kadar yapılmış en demokratik, en katılımcı, en çoğulcu müfredattır.


Kaynak: AA
Etiketler; #milli eğitim #müfredat #meb #milli eğitim bakanlığı #imam hatip ortaokulu #imam hatip lisesi
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turuna çıkıyor
Sonraki Haber
Yeşil listedeki terörist Ali Ulaş öldürüldü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.