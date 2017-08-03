Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, yabancı dil konusunda yeni bir çalışma başlatacaklarını belirterek, "Genelde insanlar İngilizce diyor ama Arapça da başka dil de olabilir, inşallah iyi bir yabancı dili evlatlarımıza kazandıracağız." dedi.

Sancaktepe'deki Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sınıfları gezerek, çalışmaları inceledi ve öğrencilerle sohbet etti. Bakan Yılmaz, müzik kursu verilen sınıfta ise öğrencilerin çaldığı parçayı dinledi.



Daha sonra İngilizce kursu verilen sınıfa giren Yılmaz, yabancı dil öğrenmenin önemine değindi.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kendilerinin de okulda İngilizce eğitimi aldığını belirterek, "Liseyi bitirdik. Epeyce de İngilizce dersi aldık. Ancak hayata çıktığımızda aldığımızı gösteremiyoruz. Demek ki almak yetmiyor. Aldığınızı ifade edebilmek de lazım. Bu konuda bir sıkıntımız var. Başbakanımızın talimatı var. Önümüzdeki dönemden itibaren başlıyoruz. Şimdi önümüzdeki yıl pilot illerdeki pilot okulları seçip, inşallah bu dil problemini çözeceğiz." şeklinde konuştu.



Şimdiye kadar gramere önem verildiğini aktaran Yılmaz, "Ancak konuşamıyorduk. Önce konuşacaksınız. Ondan sonra diğerlerini daha rahat geliştirebilirsiniz. Öncelikle kendinize güveneceksiniz. İnsanlar genelde 'Hata yapacağım.' diye grup içinde konuşmaktan çekinir. Onun için çekingenlik oluyor. Bu yüzden kendi kendinize fren uyguluyorsunuz. Bunu ortadan kaldırmak lazım. Hata yapa yapa bunu düzeltirsiniz. Şimdi biz de inşallah İngilizce programlar geliştiriyoruz. Çok iyi programlarımız var. Bunları hem belediyelerimizle hem de kim isterse onlarla paylaşacağız. Genelde insanlar İngilizce diyor ama Arapça da başka dil de olabilir, inşallah iyi bir yabancı dili evlatlarımıza kazandıracağız." ifadelerini kullandı.