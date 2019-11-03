Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Şırnak'ta

Şırnak'a gelen Bakan Selçuk'u havalimanında Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik karşıladı. Bir otelde hayırsever iş insanları ve sivil toplum kuruluş temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelen Selçuk, eğitime katkı sunanlara plaket verdi.

Daha sonra Şırnak Valisi Pehlivan'ı makamında ziyaret eden Selçuk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim meseleleri ile alakalı değerlendirme yapmak için Şırnak'a geldiklerini söyledi.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Şırnak'ın eğitim meselelerine parmak basmak, emarını çekmek için geldik. Netice itibariyle kısa ve orta vadede hedefleri gözden geçirmek, istişarelerde bulunmak için buradayız. Bu çalışmalar neticesinde de Şırnak'ın eğitim vasıtasıyla kalkınmayı, ekonomiyi ilerletebilmesi için neye ihtiyaç duyulduğu görüş alışverişi içinde değerlendireceğiz. Burada yaptığımız değerlendirmeler sonucunda da Ankara'ya döndüğümüzde bu işlerin gereği olan alışverişler hususunda arkadaşlarımızla çalışmalar yapacağız. Burada daha güzel bir eğitim geleceği plan ve projeler kurup, mesafe alacağız."

Ziyaretin Şırnak'a hayırlı olması temennisinde bulunan Selçuk, kentteki öğrencilerin mutlu bir eğitim sürecini hızlandırma gayreti içinde olacaklarını sözlerine ekledi.

Bakan Selçuk daha sonra kaymakam ve ilçe milli eğitim müdürleriyle düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.