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Miraç bebeğin tek şansı kalp nakli

SİİRT Belediyesi'nde taşeron firmaya bağlı temizlik işçisi olarak çalışan Aydın Baykara'nın, 8 ay önce kalp rahatsızlığı ile dünyaya gelen Miraç adını verdikleri bebeği, kalp nakli yapılmaması durumunda ölecek.

Miraç bebeğin tek şansı kalp nakli

Remziye ve Aydın Bayraka çiftinin sağlıklı olan 3 çocuğundan sonra 4'üncü çocuğu olarak dünyaya Miraç adını verdikleri bebeğin 7 aylık olunca kalp rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Siirt ve Batman'daki hastanelerde tedavi gören Miraç bebek, son olarak İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi. Baba Baykara, minik Miraç'ı İstanbul'a götürdü. Özel hastanede yatış ücretini karşılamaya maddi durumu yetmediği için bir akrabalarının evinde kalan Baykara, 45 gün boyunca Miraç bebeği hastaneye götürüp getirdi. Bebeğinin kalp nakliyle yaşama şansının olabileceğini, bunun maliyetinin de 100 bin lira olduğunun söylendiğini belirten baba Baykara, Miraç bebeği alarak Siirt'e döndüğünü kaydetti.

Miraç bebeğin annesi 46 yaşındaki Remziye Baykara da, çocuğunun gözlerinin önünde eridiğini ve birçok doktora gitmelerine rağmen bir çare bulunamadığını söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #miraç #bebek #sans #kalp #nakli #siirt #belediyesi
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