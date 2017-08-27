BAYRAM ziyaretlerinde bir dilim baklava yenilmesi uyarısında bulunan Prof.Dr. Canan Karatay'a Bursa'dan tepki ve davet geldi. Hacı Hasanoğulları Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Aktaş, baklavaya haksızlık yapıldığını, bu açıklamanın satışları düşürdüğünü belirterek, ''İstanbulda Sultanahmet'te bir baklava festivalimiz olacak. Türkiye'nin birçok yerinden baklava sektöründe çalışanlar katılacak ve 6 ton baklavayı vatandaşlara dağıtacağız. Kendisini 'Baklava festivaline' davet ediyoruz. Azı zarar, çoğu zarar, ortası yarar. Gelsin 2 dilim baklava yesin. Baklavanın nasıl yararlı olduğunu anlatsın ve bu kadar insanın emeğiyle oynamasın. Bu tür açıklamalarla, Türk malı ürünlerini yerin dibine sokmayalım. İçimiz ağlıyor, malzeme yapmayalım'' dedi.

Sağlıklı beslenme önerileriyle kamuoyunun tanıdığı İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Canan Karatay'ın ''Baklavadan uzak durun. Bayram ziyaretlerine gidildiği zaman baklavaları tıka basa yemeyin. Ancak bir dilim baklava yenebilir, oturup kıtlıktan çıkmış gibi yemeyin'' açıklamasının baklava satışlarını etkilediği belirtildi.



Bursa'da faaliyet gösteren Hacı Hasanoğulları Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu üyesi Yüksel Aktaş, Prof.Dr. Karatay'ın açıklamalarının satışlarda yüzde 30’lara varan düşüşe neden olduğunu ve sektörü zor durumda bıraktığını bildirerek, baklava üretimi yapanların yüzlerce insan çalıştırdığını, kira verdiğini, sigorta ve vergi ödediğini anlattı.



Aktaş, ''Günahtır bu kadar insanın ekmeğiyle oynanmasın. Baklavamıza ve tüm ürünlerimize sahip çıkalım'' dedi.



"GELSİN, 2 DİLİM BAKLAVA YESİN"



Hacı Hasanoğulları Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu üyesi Yüksel Aktaş, baklavanın Osmanlı'dan bu yana bu ülkenin damak tadı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu tür açıklamalarla, Türk malı ürünlerini yerin dibine sokmayalım. İçimiz ağlıyor, malzeme yapmayalım. Ağzımızdan bir şey çıkarken düşünelim. Söylediğimiz bir sözün sektörlerde neler olabileceğini ve zarar getirebileceğini anlayarak söyleyelim. Eğer Karatay'ın dediği gibiyse, bu müessesleri kapatalım oturalım. Ya da başka işler yapalım. Seyyar satıcılıktan, alnımızın teriyle bu yerlere geldik. Türkiye genelinde 25 milyona yakın esnafımız var. İthalat, ihracat yapıyor, bununla gurur duymamız lazım. Daha çok reklam yapmamız lazım, daha çok yurt dışında tanıtmamız lazım. Yunanistan'a baklava ihracı yapıyoruz, onlar bizim baklavamıza etiket vurarak, kendi baklavaları diyerek başka ülkelere pazarlıyor."



Baklavanın daha iyi tanıtılmasının sektörün ülke ekonomisine katkısını arttıracağını da vurgulayan Aktaş, bu tatlıyı televizyon ekranlarında anlatmak gerektiğini vurgularken, "Bunun için Canan Karatay'lara ihtiyacımız var. Önümüzdeki ay Sultanahmet'teki baklava festivaline gelsin, 2 tane baklava yesin, anlatsın. Birbirimize sarılalım, Karatay gibi insanlara ihtiyacımız var. Benim hayatım baklava, başka bir şey yapamam. Ürün ve mallarımızın değerlerini düşürmeyelim, başka ülkelere kaptırmayalım'' şeklinde konuştu.