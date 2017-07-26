ODTÜ, mühendislik, bilişim, sosyal-idari bilimler ile diğer lisans alanlarında okuyan öğrencilerin katılabilecekleri hayallerini ürüne dönüştürebilecekleri "Tasarım Fabrikası" projesini aktif hale getirdi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eren Kalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ODTÜ Tasarım Fabrikası"na ve lisans öğrencileri için yapılan yeniliklere ilişkin bilgi verdi.



Kalay, üniversitenin tüm lisans öğrencilerinin buluşabildiği Tasarım Fabrikası projesinin amacının, öğrencilerin disiplinler arası takımlar oluşturarak sanayi ile etkileşim ve iş birliği halinde yeni ürünler geliştirmelerini sağlamak olduğunu söyledi.



Türkiye'deki sağlık, bilişim, enerji ve savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren bazı önemli şirketlerin, tasarım fabrikasındaki ürünlere sponsorluk yaptığını belirten Kalay, göç projelerinden, teknolojiye, sosyal projelerden mühendislik tasarımlarına kadar birçok yeni ürünün öğrencilerin hayalleri ile gerçeğe dönüştüğünü belirtti.



Kalay, geçen yıl kurulan, bu yıl aktif hale gelen Tasarım Fabrikası'nda projelerin patent alabildiğini de belirterek, "Tasarım fabrikasında öğrenciler farklı bölümlerdeki arkadaşlarıyla çalışmanın yanı sıra şirket çalışanları ve üniversiteden hocalarla bir araya gelerek proje üzerinde beyin fırtınası yapıyorlar. Lisans öğrencileri, projelerine patent alabiliyor. Bu durum öğrenciler için çok büyük şans." dedi.



Öğrencilerin Tasarım Fabrikası'nda çalışmayı seçmeli ders olarak alabileceklerine dikkati çeken Kalay, isterlerse gönüllü olarak da çalışabildiklerini ifade etti.



Tasarım fabrikasında modern teknolojilerin yer aldığı atölye ortamının geliştirilmesi için çalışmalara devam edildiğini kaydeden Kalay, fabrikada rehberlik yapan 12 akademisyenin yurt dışındaki üniversitelerdeki benzer diğer çalışmaları değerlendirdiklerini ve oralardaki faaliyetlere ilişkin eğitim aldıklarını söyledi.