Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Kaç kişi atanacak?

Yeni yıla sayılı zaman kalmışken öğretmen adayları atama sayıları için seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

2020 Şubat ayında öğretmen atamalarının yapılacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, " Bana kalsa ben '60 bin az, 80 bin olsun' derim. Biz şuna bakıyoruz; 'Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var' diye. Bunun da bir istatistiği var. " açıklamasını yapmıştı.

Kaç kişinin atanacağı belli olmayan Şubat ayı atamaları için, öğretmen adayları sosyal medyadan etiket kampanyası başlatarak "Ailelerimiz bizden daha sabırsız. Onlar da bizler kadar emek verdi. Artık çocuklarının geleceğini, mesleğine kavuşmasını, yuva kurmasını istiyorlar" gibi tweetler yazarak, hem seslerini duyurmaya çalışıyorlar hem de duygularını paylaşıyorlar.

ulusal.com.tr