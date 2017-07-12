Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yayımladığı kadroya göre, yeni görevlendirmelerin yüzde 95'i Doğu'ya yapılacak. Buna göre, en çok atama 3 bin 59 öğretmenle Şanlıurfa için olacak. Urfa'nın ardında bin 921 kişi Van'a, bin 461 kişi Ağrı'ya ve bin 606 kişi ise Şırnak'a atanacak. En çok atamayı ise sınıf öğretmenliği branşı alacak.

Yeni öğretmenlerin büyük bir kısmı Doğu'da görevlendirilecek, 20 bin öğretmen arasından en çok sınıf öğretmenliği branşında atama olacak.



Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin 127 sözleşmeli öğretmene ilişkin kontenjan listesini yayımladı.



Kontenjana göre görevlendirmelerin yüzde 95'i Doğu'ya yapılacak. Buna göre, 3 bin 59 öğretmenle Şanlıurfa en çok atama yapılacak kent oldu.



Şanlıurfa'yı, sırasıyla Van, Ağrı, Şırnak ve Gaziantep izleyecek. Van'a bin 921, Ağrı'ya bin 461, bin 606 Şırnak'a ve bin 170 kişi ise Gaziantep'e atanacak.



En çok atama ise sınıf öğretmenliği, İngilizce ile Din Kültürü ve Ahlak bilgisinde olacak. Sınır öğretmenliği için 3 bin 570 kişi görevlendirilecek.



Din Kültürü öğretmenleri içinse en çok atama İzmir ve Ankara'ya yapılacak. İzmir’e atanacak 161 öğretmenin 150’si ve Ankara’ya gelecek 53 öğretmenin 50’si din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinde oluşacak.



Fransızca için bir kontenjan ayıran Milli Eğitim Bakanlığı'nın Arapça için 43 kişilik kadro açması dikkat çekti.



Atamalar sadece bu branşlarla sınırlı değil. Seçmeli Kürtçe dersinin Kurmançi lehçesi için Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerine iki, Zazaca için de Bingöl’ün Solhan ilçesine bir öğretmen atanacak.



Bu arada sözleşmeli öğretmenlik için adaylar tercihini 10 ila 17 Temmuz tarihleri arasında yapacak, atamaları ise 19 Temmuz'da olacak.



ulusal.com.tr