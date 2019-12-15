Öğretmenlik kanunu çağrısı

Bütçe görüşmelerinde eğitimde yaşanan sorunlar tartışıldı, MEB’e çağrı yapıldı.

2020 yılı Merkezi Bütçe maratonu, Meclis Genel Kurulunda devam ediyor. Genel Kurulun hafta sonu mesaisinde Millî Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve YÖK bütçeleri ele alındı.

Görüşmeler sırasında söz alan muhalefet partilerinin vekilleri, eğitimde yaşanan sorunları dile getirdi. Vekiller, öğretmenlerin maruz kaldığı şiddete karşı caydırıcı yasaların çıkartılmasını istedi.

Eğitimcilerin sorunlarına karşı çözümün Öğretmenlik Meslek Kanununda olduğu ifade edildi. Kanunun bir an önce hayata geçirilmesi istenildi.

MEB’e yapılan çağrılar arasında kadrolu öğretmen ataması da yer aldı. Bakanlığa sözleşmeli ve ücretli öğretmen atamalarına son verilmesi için çağrı yapıldı. Ayrıca ataması yapılmayan öğretmenler için adım atılması gerektiği de bildirildi.

Öte yandan Genel Kurulda, Dışişleri Bakanlığı ve YÖK’ün 2020 yılı bütçeleri de ele alındı. Genel Kurulda 16 Aralık Pazartesi günü ise Cumhurbaşkanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığının bütçeleri tartışılacak.

ulusal.com.tr