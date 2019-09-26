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Öğretmenlik Meslek Kanunu ve 3 bin 600 ek gösterge gibi sorunlar masaya yatırıldı

Eğitimdeki aksaklık ve sorunların giderilmesi için 4 büyük sendika ile Millî Eğitim Bakanlığı bir araya geldi. Toplantıda Öğretmenlik Meslek Kanunu, 3 bin 600 ek gösterge, derslik sayılarının yetersizliği gibi sorunlar masaya yatırıldı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ve 3 bin 600 ek gösterge gibi sorunlar masaya yatırıldı

Sorunlar masaya yatırıldı. Çözüm için fikir alışverişi yapıldı. 4 eğitim sendikasının başkanı bakanlık yetkilileriyle bir araya geldi.

Yeni öğretim yılı başlamasına rağmen giderilmeyen sorunlara karşılık Milli Eğitim Bakanlığı'nda önemli bir toplantı yapıldı.

Toplantıya Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin ve Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım katıldı. Ev sahipliğini ise Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran yaptı. Böyle bir toplantı eğitim sorunları için ilk kez düzenlendi.

Toplantıda Öğretmenlik Meslek Kanunu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik konuları masaya yatırıldı.

Eğitimciler Bakanlıktan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun gecikmeden hayata geçirilmesini talep etti. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğin de tamamen kaldırılması istenen görüşmede, hükümetin 3600 ek gösterge sözü de hatırlatıldı.

Toplantıda derslik sayılarındaki eksiklikler de konuşuldu. Verimli bir eğitim için bu konunun çözülmesi talep edildi.

Bakanlık yetkilileri eğitimcileri dinleyerek not aldı. Yetkililerin sorunların çözümü için ortak bir çalışma yapılması yönünde fikir beyan ettiği öğrenildi. Bundan sonraki toplantı da Eğitim Bir-Sen'de düzenlenecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #milli eğitim bakanlığı
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