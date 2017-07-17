Üniversiteli olmak isteyen adaylar için tercih maratonu başlıyor. Kendileri için en doğru okulu seçmek isteyen adaylar 18-26 Temmuz tarihleri arasında kararlarını verecek. Geçen yıl ilk öğrencilerine kapılarını açan İstinye Üniversitesi ise "keşfet kendini" mottosu ve sağladığı burs imkanlarıyla adayları tanıtım günlerine bekliyor.

Bir araştırma üniversitesi olarak yola çıkan İstinye Üniversitesi'nin önceliğini "bilime katkı yapmak" olarak ifade eden Rektör Prof. Dr. Melih Bulu, "Güçlü bir akademik kadromuz var ve bu kadronun iyi öğrencilerle bir araya gelmesini istiyoruz. Bunun için burs konusunda da oldukça bonkör davranıyoruz. Tüm bölümlerimizde uygulanan burslar var ancak biz bununla yetinmiyoruz. Özellikle dereceyle gelen öğrencilerimize verdiğimiz cep harçlıkları var. Örneğin okul birincilerine çok önem veriyoruz ve bizi tercih ettikleri taktirde onlara ayda 300 TL'lik bir ekstra burs fırsatı sunuyoruz" diye konuştu.



LİSEDE BAŞARILI OLANA YÜZDE 20 EKSTRA BURS FIRSATI



Belli liselerden öğrenci almak adına bir teşvik uygulaması başlattıklarını da söyleyen Prof. Dr. Bulu, "Özellikle başarı gösteren liselerden bize gelecek öğrencilereekstra yüzde 20 burs veriyoruz. Söz konusu liselerin listesine adaylar internet sitemizden ulaşabilirler" dedi.



"SADECE DERS ODAKLI BİR EĞİTİM ANLAYIŞINI YETERLİ GÖRMÜYORUZ''





Sadece ders odaklı bir eğitim anlayışını yeterli görmediklerini dile getiren Prof. Dr. Bulu, "Çünkü bir öğrencinin haftada ortalama 20 saat dersi var, bunun dışında kalan zamanını da dolu dolu yaşamasını ve bir şeyler daha öğrenmesini istiyoruz. Bunun ilk adresi kulüpler. Şu anda 20'nin üzerinde kulübümüz var ve çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Biz öğrencilere bu noktada da imkanlar sunuyoruz. Onların burada geçirdikleri vakitlerde birbirleriyle iletişim halinde olmalarını, etkinlikler yapmalarını sonuna kadar destekliyoruz. Bu alanların onlar için iyi bir ikinci öğrenme imkanı olduğunu düşünüyorum" diyerek konuşmasını noktaladı.