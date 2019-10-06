Yıkıldı, yeniden yapıldı ancak öğrenciler hâlâ yeni okullarına kavuşamadı.
Ankara'nın Keçiören ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ortaokulu yaklaşık 2 yıl önce yıkıldı. Öğrenciler de aynı ilçedeki Hun Ortaokulu'na gönderildi. Ancak öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle ikili eğitime geçildi. Öğrencilerin geç saatte çıkması ise velileri endişelendiriyor.
Millî Eğitim Bakanlığı'nın gerekli belgeleri hâlâ imzalamadığını iddia eden veliler, yaşadığı zorlukları Ulusal Kanal'a anlattı, yetkililerden yardım talep etti.
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Ankara'daki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ortaokulu yıkılıp yeniden yapıldı ancak öğrenciler hâlâ başka okulda eğitim görüyor. İkili eğitim almak zorunda kalan öğrenciler akşam geç saatlerde okuldan çıkıyor. Çocuklarının hem geç saatte çıkmasından hem eğitim hayatından endişe eden veliler yetkililerden yanıt bekliyor.
Yıkıldı, yeniden yapıldı ancak öğrenciler hâlâ yeni okullarına kavuşamadı.