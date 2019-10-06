Ankara'daki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ortaokulu yıkılıp yeniden yapıldı ancak öğrenciler hâlâ başka okulda eğitim görüyor. İkili eğitim almak zorunda kalan öğrenciler akşam geç saatlerde okuldan çıkıyor. Çocuklarının hem geç saatte çıkmasından hem eğitim hayatından endişe eden veliler yetkililerden yanıt bekliyor.

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