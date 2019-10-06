Erdoğan ile Trump görüştü
Erdoğan ile Trump görüştü
Yalçın: Her türlü takdirin üzerindedir
Yalçın: Her türlü takdirin üzerindedir
Rusya'dan ABD'ye protesto notası
Rusya'dan ABD'ye protesto notası
HDP'lilere tepki
HDP'lilere tepki

Okul yenilendi içinde öğrenci yok

Ankara'daki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ortaokulu yıkılıp yeniden yapıldı ancak öğrenciler hâlâ başka okulda eğitim görüyor. İkili eğitim almak zorunda kalan öğrenciler akşam geç saatlerde okuldan çıkıyor. Çocuklarının hem geç saatte çıkmasından hem eğitim hayatından endişe eden veliler yetkililerden yanıt bekliyor.

Okul yenilendi içinde öğrenci yok

Yıkıldı, yeniden yapıldı ancak öğrenciler hâlâ yeni okullarına kavuşamadı.

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ortaokulu yaklaşık 2 yıl önce yıkıldı. Öğrenciler de aynı ilçedeki Hun Ortaokulu'na gönderildi. Ancak öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle ikili eğitime geçildi. Öğrencilerin geç saatte çıkması ise velileri endişelendiriyor.


Millî Eğitim Bakanlığı'nın gerekli belgeleri hâlâ imzalamadığını iddia eden veliler, yaşadığı zorlukları Ulusal Kanal'a anlattı, yetkililerden yardım talep etti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara
Önceki Haber
Turistlerin gözde mekanı
Sonraki Haber
Tebligat gelmeden yıkım başladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.