TEOG ve LYS sınavlarının başarı hikayelerine bakalım. İki kız. Biri Muğla'da, diğeri Konya'da yaşıyor. Özge ve Fulya. Onların hedefleri vardı. Başardılar. Bu başarı hikayelerinde ise zorlukları tek tek geçtiler. Özge hem çalışarak babasına yardım etti. Hem de doktor olmak için ilk adımı attı. LYS'de 493 puan yapan Özge istediği Fen Lisesini kazandı. Fulya'nın durumu ise çok daha zordu. Görme engelli Fulya, LYS'de 5 puan türünde Türkiye birincisi oldu.

İkisinin de hedefleri vardı. Çok çalıştılar başardılar. Ancak onların ortak yanları sadece eğitim hayatlarındaki başarıları değil. Bu yolda verdikleri mücadele de Özge ve Fulya'yı diğerlerinden ayırıyor.



Muğla'da yaşayan Özge Topal sınava hazırlanırken bir yandan da babasının kahvehanesinde garsonluk yaptı.



Özge, doktor olmak istiyor. Bu amaç için çalıştı ve TEOG sınavında 493 puan aldı. Ardından da tek tercihi olan Burdur Ercan Akın Fen Lisesine yerleşti.



Fulya Akkaya ise görme engelli. Ancak bu ona engel olmadı. Lisansüstü Yerleştirme Sınavları'nda 5 puan türünde Türkiye birinciliğini elde etti.



Fulya'nın da tıpkı Özge gibi tek bir hedefi vardı. O da Boğaziçi Üniversitesi iktisat bölümünü kazanmaktı. Görme engelli Fulya bunu başardı. Şimdi Konya'da yaşayan Fulya İstanbul'da iktisat okuyacak. Hem de Türkiye'nin en iyi üniversitelerin birinde.



Bu iki genç kız şimdi hayallerinin peşinden koşacak.



Bu süreçte onların en büyük destekçileri ise aileleri oldu.



Fulya'nın başarı hikâyesinde ise çok ilginç bir nokta var. Annesi bunu gururla anlatıyor.





ulusal.com.tr