Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Oruç tutanlara uyarı: Trafik ve iş kazalarına dikkat!

Ramazan ayının son haftasında uzmanlar, bayram tatiline çıkmayı düşünen sürücülere uyarılarda bulundu. Sahura kalkılmasıyla oluşan uyku bölünmelerine dikkat çeken uzmanlara göre, özellikle trafik ve iş kazalarına dikkat edilmeli.

Ramazan, cumartesi günü sona erecek. Ancak son günleri de olsa Ramazan'a yönelik uyarılar devam ediyor. Uzmanlar uyku yorgunluklarına dikkat çekiyor.

Uyku yorgunluklarının trafik ve iş kazalarını yaratabileceğini söyleyen uzmanların önerileri var.

Ramazan Bayramında yapılacak uzun yolculuklara dikkat çeken uzmanlar, uyku yorgunluğunun ardından yapılacak yolculukların ciddi sakıncalar doğurabileceğine işaret ediyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #sahur #sağlık #ramazan #oruç
banner863
Önceki Haber
İstanbul Ataköy'de spor tesisleri alanı yapılaşmaya açıldı
Sonraki Haber
Pamir: İşçileri cüzi tazminatlarla tasfiye edebilecekler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.