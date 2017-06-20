Ramazan ayının son haftasında uzmanlar, bayram tatiline çıkmayı düşünen sürücülere uyarılarda bulundu. Sahura kalkılmasıyla oluşan uyku bölünmelerine dikkat çeken uzmanlara göre, özellikle trafik ve iş kazalarına dikkat edilmeli.

Ramazan, cumartesi günü sona erecek. Ancak son günleri de olsa Ramazan'a yönelik uyarılar devam ediyor. Uzmanlar uyku yorgunluklarına dikkat çekiyor.



Uyku yorgunluklarının trafik ve iş kazalarını yaratabileceğini söyleyen uzmanların önerileri var.



Ramazan Bayramında yapılacak uzun yolculuklara dikkat çeken uzmanlar, uyku yorgunluğunun ardından yapılacak yolculukların ciddi sakıncalar doğurabileceğine işaret ediyor.



ulusal.com.tr