Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, 2017 ÖSYS tercih işlemlerinin yarın saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı.
Tercih süresine dikkat edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, sürenin uzatılmayacağı kaydedildi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2017 ÖSYS tercih işlemlerinin yarın saat 23.59'da sona ereceği ve sürenin uzatılmayacağı uyarısında bulundu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, 2017 ÖSYS tercih işlemlerinin yarın saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.