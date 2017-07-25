ABD'de şok istifa iddiası
ABD'de şok istifa iddiası
Mısır'da bomba yüklü aracın patlaması sonucu yedi sivil öldü
Mısır'da bomba yüklü aracın patlaması sonucu yedi sivil öldü
Gökova Körfezi'nde deprem
Gökova Körfezi'nde deprem
Pentagon Sözcüsü o soruyu yanıtlayamadı
Pentagon Sözcüsü o soruyu yanıtlayamadı

ÖSYM'den üniversite adaylarına tercih süresi uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2017 ÖSYS tercih işlemlerinin yarın saat 23.59'da sona ereceği ve sürenin uzatılmayacağı uyarısında bulundu.

ÖSYM'den üniversite adaylarına tercih süresi uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, 2017 ÖSYS tercih işlemlerinin yarın saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı.

Tercih süresine dikkat edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, sürenin uzatılmayacağı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ösys #Tercih #ösym
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
ABD'de şok istifa iddiası
Sonraki Haber
Erdoğan konuşuyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.