Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2017 ÖSYS tercih işlemlerinin yarın saat 23.59'da sona ereceği ve sürenin uzatılmayacağı uyarısında bulundu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, 2017 ÖSYS tercih işlemlerinin yarın saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı.



Tercih süresine dikkat edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, sürenin uzatılmayacağı kaydedildi.