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ÖSYM’nin puanlama hesabındaki hata tartışılıyor

ÖSYM’nin puanlama hesabındaki hata tartışılıyor. Hükümet konuyla ilgili inceleme başlatıldığını söylerken muhalefet yaşanan mağduriyete dikkat çekti. Eğitimciler ise mağdur olanların haklarını araması gerektiği görüşünde.

ÖSYM’nin puanlama hesabındaki hata tartışılıyor

Çalınan sorular, 15 dakika mağdurları ve şimdi de yerleştirme sonuçlarında yapılan hata. ÖSYM özür diledi ama öğrenciler hala mağdur.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin puanlama hesabındaki hata Türkiye’nin gündeminde. ÖSYM, bin  110 adayın ilan edilen yerleştirmesinin değiştiğini açıklamıştı. Daha önce bir programa yerleşmediği açıklanan bin 628 adayın ise yerleşir duruma geldiğini belirtmişti.

Hükümet konuya ilişkin incelemenin sürdüğünü açıkladı. ÖSYM’yi eleştirdi.

Muhalefet ise yapılan hatalardan hükümeti sorumlu tuttu. Yaşanan mağduriyete dikkat çekildi.

Eğitimciler ise mağdur öğrencilerin hak araması gerektiğini vurguladı.

Eğitimciler, İmam hatip liselerinin sınavlarındaki düşen başarı oranına da dikkat çekiyor.

ulusal.com.tr 
 

Etiketler; #ösym #hata
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