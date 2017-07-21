Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesince düzenlenen özel yetenek sınavına çeşitli illerden katılan yaklaşık 570 üniversite öğrenci adayı, sınav öncesi yeteneklerini okul bahçesinde gösterdi.

0 0 0 0

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığınca düzenlenen özel yetenek sınavına katılmak için Türkiye'nin çeşitli illerinden kente gelen öğrenci adayları, sınav öncesi yeteneklerini okul bahçesinde sergiledi.

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesinin Güzel Sanatlar Fakültesince 19-20 Temmuz'da özel yetenek sınavı düzenlendi.

Çeşitli illerden söz konusu sınava katılmak için müzik aletleri ve resim tablolarıyla Güzel Sanatlar Fakültesinin bahçesine gelen 570 öğrencinin, sınav öncesi enstrüman çalıp şarkı söylemesi ve resim yapması güzel görüntüler oluşturdu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19-20 Temmuz'da Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde özel yetenek sınavı gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Doğu Anadolu'dan özel yetenek sınavına katılımın önceki yıllara göre fazla olduğunu ifade eden Bulat, "Günümüzdeki gençler, geçmiş yıllara göre daha çok yetenekliler. Doğu'dan genç yetenekler çoğalıyor. Sınav öncesi öğrencilerin bahçede performanslarını sergilemesi güzel görüntüler oluşturdu." şeklinde konuştu.

Bulat, sınava katılan 576 öğrenciden 235'inin Güzel Sanatlar Fakültesinde öğrenim hakkı kazanacağını kaydederek, bu kişilerden 355'inin plastik sanatlara, 155'nin müzik bilimlerine 66 kişinin de sahne sanatları yetenek sınavına girip hünerlerini sergilediğini aktardı.

Öğrencilerin Atatürk Üniversitesini beğendiklerini vurgulayan Bulat, "Sınava katılan adaylarımız, üniversitemizin çok büyük ve gelişmiş olduğunu söylüyor. Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden Erzurum'a gelen öğrenciler, Güzel Sanatlar Fakültesinde lisans eğitimine hak kazanmak için özel yetenek sınavına katıldı. Üniversitemiz önemli sanat ve kültür merkezi." diye konuştu.

Sınava katılan öğrencilerden Hasan Kaba da müzisyenlik konusunda yetenekli olduğunu vurgulayarak, "Tek hayalim müzisyen olmak. Hakkımızdan hayırlısı. İnşallah sınavı kazanırım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: