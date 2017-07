18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak üniversite tercihleri ile ilgili öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, istediği bölüme girmeyen öğrencinin bir süre sonra mutsuz olduğunu o yüzden öğrencilerinin hangi bölümü istiyorlarsa ona yoğunlaşmaları gerektiğini söyledi.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Buna göre, üniversite tercihleri 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak. Tercih yapacak öğrencilere başarılar dileyen ve tercih yapacak öğrencilerin istedikleri yere girmesini ümit ettiğini söyleyen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Öğrencinin istediği yerde istediği bölümü okuması benim için öncelikle dikkate alınması gereken unsur. Çünkü istediği bölüme girmeyen öğrenciler bir süre sonra mutsuz oluyor. Öğrencilere ilk tavsiyem hangi bölümü istiyorlarsa ona yoğunlaşsınlar. Mahalle baskısı dediğim aile, akrabalar, arkadaşlar gibi bir takım faktörler insanları belirli alanlara zorluyor. Öğrenciler bunlara mümkün olduğunca kulaklarını kapatıp gönüllerinden ne geçiyor ona baksın. Çünkü okuldan sonra başarılı bir iş hayatı da yaptınız işi sevdiğinizde ortaya çıkıyor" dedi.



"GİRMENİZİN MÜMKÜN OLMADIĞI BÖLÜMLER YAZARAK BOŞUNA TERCİHLERİNİZİ HEBA ETMEYİN"



Öğrencilerin mümkün olduğunca kendileri için olabilecek bölümleri sıralamalarını belirten Prof. Dr. Aydın, "Ondan sonrada üniversiteye baksınlar. Hangi üniversitede okumak istiyorlar, o üniversitenin imkanlarını öğrenmek için eğer fırsatları varsa gidip yerinde görsünler, hiçbir şekilde girmeleri mümkün olmayan puanlarla bölümler yazarak boşuna tercihlerini ve umutlarını heba etmesinler. Geleceği doğru hedef koyarken bugünü de unutmamak gerekiyor, bugün için baktığınızda hukuk, psikoloji, mimarlık gibi alanların öne çıktığını görüyoruz" diye konuştu.



"TANITIM DÖNEMİNDE SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYORUZ"



Klasik tanıtımdan farklı bir takım çalışmalar yaptıklarını aktaran Prof. Dr. Aydın, "Üniversiteye bilgi almaya gelen öğrencilere hem bizim öğrencilerimiz, hem mezunlarımız hem öğretim üyelerimiz hem de rehber öğretmenlerimizle bilgi veriyoruz. Tanıtım döneminde sosyal medyayı yoğun kullanan üniversitelerden bir tanesiyiz. Sosyal medya üzerinden öğrenciler sorularını yöneltebiliyor ve uzmanımız mutlaka cevaplandırıyor. Üniversite yapılanmamızda ufak değişiklikler yaptık. Bu sene İşletme Fakültesi'nin kuruluşunu gerçekleştirdik. Bu fakülte sıfırdan kurulmuyor üniversitemizde farklı fakülteler altında olan ilerde İşletme Fakültesi kurulduğunda onun altına geçmek üzere düşünülmüş bölümler vardı bu bölümleri bu sene birleştirdik. İletişim Fakültesi'nin tüm laboratuar ve atölye alt yapılarını yeniledik ve hepsini belli bir merkeze topladık" ifadelerini kullandı.



"BİZ GELECEĞE İNSAN YETİŞTİRİYORUZ"



Kadir Has Üniversitesi'nin önceliğine eğitimi, öğrenciyi koyduğunu ve 360 derece eğitim yaptığını dile getiren Prof. Dr. Aydın, " Bir öğrenciyi dersleriyle, derste de sadece bilgi yükleyerek geleceğe hazırlamaktan bahsetmiyoruz. Bu yapılabilecek en basit eğitim modeli. Biz bunun ötesinde öğrencinin kendisini oluşturduğu yıllarda geleceğe bir insan yetiştirdiğimizi düşünüyoruz. Öğrencilerimizin mümkünse hepsinin staj yapmalarını istiyoruz, bunu için de yardımcı oluyoruz. Türkiye'de uluslararası değil, kıtalararası işbirliği yaptığımızı söylüyoruz ve bu konuda iddialıyız. Her yıl üniversite bütçesinin 3'te 1'ini öğrenci desteklerine ayırıyoruz. Geçen yıl üniversiteye ilk defa kayıt olan öğrencilerimizin yüzde 81'i bir şekilde bizden burs alıyor. Bu oran yüzde 5 ile yüzde 100 arasında değişiyor. Tüm öğrencilerimizin yüzde 47'si neredeyse şu anda burslu olarak okuyor üniversitede. Bu yüksek bir oran bu oranı mümkün olduğunca sürdürmeye çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.