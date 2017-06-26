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Prof. Dr. Solakoğlu'nun cenazesi çarşamba günü toprağa verilecek

Bulgaristan'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Prof. Dr. Solakoğlu'nın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek

Prof. Dr. Solakoğlu'nun cenazesi çarşamba günü toprağa verilecek

Bulgaristan'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Solakoğlu'nun (55) cenazesi çarşamba günü toprağa verilecek.

Alınan bilgiye göre, bayram tatilini getirmek için motosikletli bir grup arkadaşıyla Bulgaristan'a giden, ardından önceki gün Yunanistan'a gitmek üzere çıktığı yolda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Solakoğlu, çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanacak.

Türkiye'nin, diz ve kalça protez cerrahisi ile skolyoz cerrahisi konusunda sayılı uzmanlarından olan Prof. Dr. Solakoğlu için ilk tören Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü'nde çarşamba günü yapılacak.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) mezunu Solakoğlu'nun cenazesi, Büyük Selimiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından askeri törenle uğurlanarak, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Cenazesi Bulgaristan'dan bugün İstanbul'a getirilecek olan Prof. Dr. Solakoğlu, evli ve iki çocuk babasıydı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Prof. Dr. Can Solakoğlu #GATA #bulgaristan
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