2014’te yüksek puanlı okullar, proje okul olarak belirlenmişti. Bu okullarda proje üretilmesi hedeflenmişti.
Türk Eğitim-Sen, bu okullardaki sendikal dağılımı MEB’den talep etti. Geri dönüş gelmeyince şubelerinden bilgi aldı. Dağılımda adaletsizlik olduğu tespit edildi.
Müdür yardımcılığı görevinde de Eğitim-Bir-Sen’li yöneticilerin sayısının fazla olması dikkat çekiyor.
Proje okul sayısının fazla olduğu kentlerde İstanbul ve Ankara başı çekiyor.
Türk Eğitim-Sen'e göre sayısı bine yaklaşan proje okullarındaki esas sorun, liyakatsiz atamalar.
Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Mustafa Akkaş, konuyu yargıya taşıdıklarını belirtti. Çözüm önerilerinde bulundu.
HABER: BUSE GENÇTÜRK - KAMERA: UĞUR PİDECİ
ulusal.com.tr
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