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Proje okullarda dağılım adaletsizliği

Yüksek puanlı öğrencilerin öğrenim gördüğü MEB'in belirlediği proje okullarında Eğitim-Bir-Sen üyeleri çoğunlukta. Kamu Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Eğitim-Sen, sendikal dağılımdaki adaletsizliğin değişmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na talepte bulundu.  Ayrıca proje okulları yönetmeliği yargıya da taşındı

Proje okullarda dağılım adaletsizliği
2014’te yüksek puanlı okullar, proje okul olarak belirlenmişti. Bu okullarda proje üretilmesi hedeflenmişti.

Türk Eğitim-Sen, bu okullardaki sendikal dağılımı MEB’den talep etti. Geri dönüş gelmeyince şubelerinden bilgi aldı. Dağılımda adaletsizlik olduğu tespit edildi.

Müdür yardımcılığı görevinde de Eğitim-Bir-Sen’li yöneticilerin sayısının fazla olması dikkat çekiyor.

Proje okul sayısının fazla olduğu kentlerde İstanbul ve Ankara başı çekiyor.

Türk Eğitim-Sen'e göre sayısı bine yaklaşan proje okullarındaki esas sorun, liyakatsiz atamalar. 

Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Mustafa Akkaş, konuyu yargıya taşıdıklarını belirtti. Çözüm önerilerinde bulundu.

HABER: BUSE GENÇTÜRK - KAMERA: UĞUR PİDECİ
ulusal.com.tr
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