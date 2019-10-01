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Sağlık Bakanı Koca: Ülkeye girişi dahil yasaklı hale gelecek

Sağlık Bakanı Koca, Ankara'daki hastanelerde ishal vakalarına ilişkin, "İçme sularıyla ilgili belli aralıklarla birtakım tetkikler yapıyoruz. İçme sularında geçmiş yıla göre bir farklılık olmadığını gördük." dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Ülkeye girişi dahil yasaklı hale gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Ankara'daki hastanelerde ishal vakaları) İçme sularıyla ilgili belli aralıklarla birtakım tetkikler yapıyoruz. Son dönem bu hastalıkların olması nedeniyle tekrar tetkikleri genişlettik. İçme sularında geçmiş yıla göre bir farklılık olmadığını, gelen hastaların sıklığında, sayısında geçen yıla göre ciddi, anlamlı bir farklılık olmadığını gördük." dedi.

"Elektronik sigaranın satılması, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek"
Sağlık Bakanı Koca, "Elektronik sigaranın satılması, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapılıyor." dedi.

Sigara yasağı kapsamına ilişkin yeni düzenleme
Sağlık Bakanı Koca, sigara yasağının kapsamının genişletilmesine ilişkin, "Sigarayla ilgili yeni bir çalışma var. Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz. En iyi alanların sigara içenlere ayrıldığını, sigara içmeyenlere daha geride alanların verildiğini biliyoruz ve bunun istismar edildiğini görüyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme ve yeni bir tanımlama geliyor." dedi.
Fahri sigara denetçiliğinin getirileceğine değinen Bakan Koca, "Vatandaşın da katılımını sağlamak üzere fahri sigara denetçiliği de getiriyoruz." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #sağlık bakanı
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