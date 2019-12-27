Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yapılan başvuruların sonucu bugün açıklandı.
EĞİTİM-SAĞLIK 27.12.2019, 14:18
13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/7 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek''te sunulmuştur.
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