Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/7 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek''te sunulmuştur.



SONUÇLARA ULAŞMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

ulusal.com.tr