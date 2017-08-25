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Sağlıklı kurban nasıl olur?

Yurt genelinde kurulan pazarlarda kurbanlık alışverişleri sürüyor. Peki, sağlıklı bir hayvan almak için nelere dikkat etmeli? Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, kurbanlık alacaklara kritik uyarılar yaptı

Sağlıklı kurban nasıl olur?

Kurbanlıklar, zayıf ve kaşektik yani cılız olmayacak. 

Hayvan besili olacak ve kemikleri çok çıkıntılı görünmeyecek. 

Yurt genelinde kurulan pazarlarda kurbanlık alışverişleri devam ediyor. 

Çoğu pazarda ücretsiz olarak veterinerlik hizmeti verilse de bazı pazarlarda bu imkan yok. Vatandaşlar kurbanlığını kendisi seçmek zorunda kalıyor. 

Peki sağlıklı kurban nasıl olur.? 

Kurbanlık büyükbaş olarak tercih edilecekse muhakkak 2 yaşında veya daha büyük , küçükbaş olacaksa da 6 aylık veya daha büyük olmalı. 

Yaş kriterinden sonra, kurbanlıkların zayıf olmaması ve kemiklerin çıkıntılı olmaması gerekiyor. 

Kurbanlıkta uzuv kaybı olmaması da çok önemli. 

Kurbanlığın ağzında veya burnunda akıntı olmaması ve hastalık belirtisi göstermemesi de önemli... 

Kurban alacakları uyaran Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, kurbanın mümkünse veteriner kontrolünden geçmesi görüşünde. 

Kaçak hayvan almamak ve sağlıklı bir kurban eti tüketmek büyük tehlikeleri de önlüyor. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #kurban
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