Sağlıkta özelleştirme sarmalı

Uzmanlar, sağlıkta özelleştirmenin sonu “iflas” dedi. Sağlık bilançosu gözler önüne serildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda sağlık sektöründeki özelleştirme vizyonu korundu. Uzmanlar, doktor ve çalışanlarda özel sektöre kayışlar gözlemlendiğini vurguladı. Özel sektöre verilen ağırlığın üniversite hastanelerini iflasa sürükleyebileceği belirtildi. Hükümetin sigorta primlerini alma konusundaki güçlüğüne de dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında sağlık sektörünün röntgeni de çekildi. 2018’de 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 187 oldu. Hemşire sayısının ise190 bin 500 olduğu açıklandı. 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde hemşire kontenjanı, 15 bin 573’ten 17 bin 500’e çıkarıldı.

Sağlık alanında 2020 yılı hedeflerinde aile hekimi başına düşen nüfusun azalması da hedefleniyor.

Program ile ilaç ve tıbbi teknolojiler alanında, Türkiye'nin Araştırma Geliştirme ve üretim kapasitesini geliştirmek üzere Sağlık Vadisi oluşturulacak. Kullanılan ilaçların yerel üretimi için Ar-Ge çalışmalarının fonlanması sağlanacak. Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Vedat Bulut, çalışmalara ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu vurguladı.

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