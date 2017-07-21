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Sağlıkta şiddet bu kez Sakarya'da yaşandı

Sağlıkta şiddet bu kez Sakarya'da yaşandı. Bir hasta yakını, kadın doktoru darp etti. Meslektaşları saldırıyı protesto etti.

Sağlıkta şiddet bu kez Sakarya'da yaşandı
Sakarya'nın Sapanca İlçesi'nde, bir hasta yakını, kadın doktoru darp etti. 

Olay gece saat 01.30 sıralarında Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde yaşandı. S.A. rahatsızlanan 3 yaşındaki kızını bir yakını olan kadın ile birlikte hastanenin acil servisine getirdi. Dr. Fatma Banu Turhan çocuğu muayene ederken tahta çubuğu dilini üzerine koyarak boğazına baktı. İddiaya göre bu sırada çocuk kusacak gibi olunca annesi S.A. tepki göstererek doktora saldırdı.

Doktoru darp edip, saçından çeken S.A. daha sonra çocuğunu alarak hastaneden ayrıldı. 

Yaşadığı saldırı sonrası doktor Fatma Banu Turhan istifa etti.

Meslektaşları da yaşanan saldırıyı protesto etti.

Kadın doktoru darp edip, saçından sürükleyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı.



ulusal.com.tr
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