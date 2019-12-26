Satıcıdan küflü sucuk savunması

Küflü sucuk sattığı iddasıyla gündeme gelen Ümit Aygün açıklama yaptı.



Aygün satış sonrası elinde kalan sucukları iade etmek için arabaya yüklediğini savundu.



Fuarlarda esnaflık yapan Ümit Aygün, sattığı ürünlerin sertifikalı olduğunu söyledi.



Mağdur olduğunu idda eden Aygün, yapılan yanlış üzerine yargıya başvurduğunu açıkladı.

ulusal.com.tr