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Satıcıdan küflü sucuk savunması

İstanbul Sultangazi'de küflü suçuklar ile gündeme gelen esnaf Ümit Aygün açıklama yaptı, yanlış anlaşıldığını savundu. Aygün iade için topladığı suçukları imha etmeye götürdüğünü söyledi.

EĞİTİM-SAĞLIK 26.12.2019, 18:23
Satıcıdan küflü sucuk savunması

Küflü sucuk sattığı iddasıyla gündeme gelen Ümit Aygün açıklama yaptı.

Aygün satış sonrası elinde kalan sucukları iade etmek için arabaya yüklediğini savundu.

Fuarlarda esnaflık yapan Ümit Aygün, sattığı ürünlerin sertifikalı olduğunu söyledi.

Mağdur olduğunu idda eden Aygün, yapılan yanlış üzerine yargıya başvurduğunu açıkladı.

ulusal.com.tr

#küflü sucuk #ümit aygün #küflü sucuk savunması
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