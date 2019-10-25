Sedef hastalığı bulaşıcı mı?

Sedef hastalığıyla ilgili doğru bilindiği sanılan yanlışları tek tek açıkladılar.

Psoriasis(Sedef) Derneği tarafından "29 Ekim Sedef Hatalığı Farkındalık Haftası" ile ilgili basın toplantısı yapıldı.

Yanlış bilinen bilgiler nedeniyle yaklaşık 125 milyon sedef hastasının yüzde 25'i psiklojik sorun yaşıyor. Çevresindeki insanlar da hatalığın bulaşıcı olduğunu düşünüyor.

Hasta tam olarak hastalığını kabul edememişken bir de altarnatif diye tabir edilen yanlış tedavi yöntemlerine maruz kalıyor.

Farkında olmak kadar farkındalık oluşturmak gerekiyor. Burada hastaya olduğu kadar çevresindekilere ve özelliklede medyaya büyük görev düşüyor.



ulusal.com.tr