"Kalbin kulakçıklarından kaynaklanan kalp çarpıntısı, kalpte pıhtı gelişimine neden olarak beyni etkileyip felce neden olabilmektedir"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, kalbin kulakçıklarından kaynaklanan kalp çarpıntısının, kalpte pıhtı gelişimine neden olarak beyni etkileyip felce yol açabildiğini vurguladı.

ESOGÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Görenek'in, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 18-21 Haziran'da gerçekleştirilen Avrupa Kalp Ritmi Birliği Kongresine katıldığı belirtildi. Görenek, burada yaptığı konuşmada, kalbin kulakçıklarından kaynaklanan kalp çarpıntısı tehlikesine dikkati çekti.

"Atriyum fibrilasyonu olarak bilinen kalbin kulakçıklarından kaynaklanan kalp çarpıntısı, kalpte pıhtı gelişimine neden olarak beyni etkileyip felce neden olabilmektedir." bilgisini veren Görenek, şunları kaydetti:

"Çoğu zaman hastalar bu çarpıntıları hissedebilmektedir. Ancak bazen hastalar çarpıntının farkına varmayabilir. Bu şekilde sinsi seyreden durumlar çok tehlikelidir. Çünkü kişi önceden bir rahatsızlık hissetmediği için pıhtı gelişimini önlemek amacıyla önlem alınamamaktadır. Bu tür çarpıntıların beyne pıhtı atma riski yüksektir."

Avrupa Kardiyoloji Derneği Kongre Bilim Kurulu Üyesi de olan Görenek, şikayete yol açmayan ve EKG'de tespit edilemeyen sessiz çarpıntıların kalp pili bulunan hastalarda belirlenebildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Ayrıca Holter denilen cihazlarla ya da vücuda yerleştirilen çok ufak algılayıcılarla da sessiz kalp çarpıntılarının yakalanması mümkündür. Çarpıntı yakalandıktan sonra pıhtıya bağlı inme riski yüksek olan hastalara pıhtı önleyici ilaçlar vererek felç oluşma riskini azaltabilmekteyiz. İnme riski olan hastalarda sessiz de olsa atriyum fibrilasyonunun tespit edilmesi halinde istenmeyen sonuçları önlemeye yönelik ilaçlar ve başka tedavi yöntemleri ile yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedir."