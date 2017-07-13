Türkiye’yi etkisi altına alan “Afrika sıcakları” vatandaşlara zor zamanlar yaşatıyor.
Uzmanlar, tansiyon ve kalp rahatsızlığı şikayetleri olan kronik hastaların özellikle günün belli saatlerinde güneşe çıkmamasını öneriyor.
Doçent Doktor Emine Ece Boylu, güneş veya sıcak çarpmasının acil olarak tedavi edilmediği durumlarda kalıcı hasara hatta ölüme neden olabileceğini söyledi.
Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da beslenme ve alkol tüketimi.
HABER: GÖKHAN ÇELİK - KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr
Türkiye bu yaz, son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Peki sıcağın zararlarından korunmak için ne yapmalıyız?
Türkiye’yi etkisi altına alan “Afrika sıcakları” vatandaşlara zor zamanlar yaşatıyor.
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