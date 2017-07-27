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Sigara alerjiyi tetikliyor

Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Özlem Berktaş, sigara içenlerin 'alerjen'lere karşı duyarlılığının daha fazla olduğunu söyledi.

Sigara alerjiyi tetikliyor

Dr. Berktaş, normalde zararsız olan maddelere karşı vücudun bağışıklık sisteminin tepki göstermesinin 'alerji', bunlara neden olan maddelerin ise 'alerjen' olarak tanımlandığını belirtti.

Berktaş şöyle devam etti:


 
"Ancak bazı kişilerde nezle, öksürük, kaşıntı şikayetlerinin ortaya çıkmasına neden olur. Bu kişiler atopik bünyeli kişiler olarak tanımlanır. Allerjide normalde zararsız olan maddelere karşı Immünglobulin E adlı antikorun aşırı miktarda üretilmesi söz konusudur. Bu özellik genellikle genetik olarak kazanılmaktadır."
 
Sigara içmenin alerjenlere karşı duyarlılığı artırdığını vurgulayan Dr. Berktaş "Allerji herkeste farklı şekilde ortaya çıkabilir. Tekrarlayan hapşırık, burun akıntısı, göz yanması, öksürük, hırıltı, nefes darlığı, kaşıntı, ciltte döküntü şeklinde kendini gösterebilir" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sigara
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