Şırınga çikolata nedeniyle ölümler sonrası gözler okul kantinlerine çevrildi

Şırınga çikolata iki can aldı. Okul kantinlerindeki denetimler gündeme geldi.

Diyarbakır ve Ankara’da iki çocuk şırınga çikolata kapağının nefes borusuna takılmasıyla hayatını kaybetti. Bu olayların ardından gözler, okul kantinlerine çevrildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2016 yılında ortak bilimsel kurul oluşturuldu. Obeziteyle mücadele kapsamında 2016’da okul kantinleri, çay ocakları ve büfelerdeki gıda ve içeceklere düzenleme getirildi.

Kantinlerde satılabilecek ürünler arasında süt, meyveler, taze sıkılmış meyve suları, günlük haşlanmış yumurta ve yoğurt yer alıyor. 2016’da alınan bir diğer karar ise okullarda satılması uygun olan ürünlere okul gıdası logosu basılmasıydı. 16 Eylül 2019’da yürürlüğe girmesi beklenen uygulama, eksiklerin olması nedeniyle 1 yıl ertelendi.

Veliler tedirgin. Okul kantinlerindeki denetimlerin artırılmasını istiyorlar.

HABER: BUSE GENÇTÜRK KAMERA: UĞUR PİDECİ

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