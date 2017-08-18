YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Üniversitesine yapılacak rektör ataması için takvim belirlendi.
Buna göre, rektör ataması için aday adayları, bugünden itibaren 8 Eylül mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilecekler. Başvurular, bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, "[email protected]" adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilecek.
Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, geçen ay geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
Yükseköğretim Kurulunca, Şırnak Üniversitesine rektör ataması için aday adayı başvuruları, bugünden itibaren 8 Eylül'e kadar alınacak.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Üniversitesine yapılacak rektör ataması için takvim belirlendi.