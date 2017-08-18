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Şırnak Üniversitesi rektör aday adaylığı başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurulunca, Şırnak Üniversitesine rektör ataması için aday adayı başvuruları, bugünden itibaren 8 Eylül'e kadar alınacak.

Şırnak Üniversitesi rektör aday adaylığı başvuruları başladı

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Üniversitesine yapılacak rektör ataması için takvim belirlendi.

Buna göre, rektör ataması için aday adayları, bugünden itibaren 8 Eylül mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilecekler. Başvurular, bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, "[email protected]" adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilecek.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, geçen ay geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Şırnak Üniversitesi
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