Son dakika Doğa Koleji haberleri... Maaş krizi devam ediyor

Doğa Kolejindeki maaş krizi devam ediyor. öğretmenler çoğu kampüste iş bıraktı o kampüslerden biri de bağcılarda bulunan batışehir kampüsü.

Öğretmenler, öğrenciler ve veliler hepsi peş peşe mağdur oldu.

Doğa Koleji krizi eğitimde özelleştirmenin olumsuz etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. 129 kampüsü olan okul ağındaki maaş krizi öğretmenlere iş bıraktırdı.

Yaklaşık 4 aydır maaş alamayan öğretmeler son ana kadar derslere girmeye devam etti.

Öğretmenler ders bırakmak öğrencilerde okulu bırakmak istemiyor ama doğa kolejinden bekleen açıklma günlerdir yapılmadı.

Okul ücretini peşin yatıran veliler verdikleri paraların nereye harcandığını merak ediyor.

Doğa Koleji krizi özel okulların işlevini ve işleyişini de ayrıca tartışmaya açtı.

ulusal.com.tr