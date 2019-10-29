SON DAKİKA HABERLERİ! Özdebir TYT deneme 2020 cevap anahtarı açıklandı mı? Özdebir TYT AYT YKS cevap anahtarı belli oldu mu? Özdebir TYT AYT cevap anahtarı yayınlandı mı

Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR), 25 Ekim 2019 Cuma günü Türkiye geneli denem sınavları yaptı.

Sınava kendisini test etmek isteyen binlerce öğrenci katıldı.

Öğrenciler ile velileri, büyük bekleyişini devam ettiriyor.

Binlerce kişi, Özdebir TYT AYT cevap anahtarı belli oldu mu? Özdebir TYT AYT cevap anahtarı yayınlandı mı? sorularının yanıtını araştırıyor

Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) cevap anahtarının bugün içinde açıklanacağı öğrenildi.

YKS 1'İNCİ DENEME YANIT ANAHTARLARI

ÖZDEBİR YKS cevap anahtarının bugün saat 14.00'den sonra açıklanacağını duyurdu.

ulusal.com.tr