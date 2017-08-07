Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamında liselere yerleştirme sonuçları, açıklandı

TEOG Lise tercih sonuçları sonunda belli oldu. 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemleri gerçekleştirilen TEOG Lise tercih sonuçları Milli eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.



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TEOG LİSE TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?



TEOG Yerleştirme sonuçları belli oldu. TEOG yerleştirme sonuçlarını adaylar yerleştirme işlemi sonucunda öğrenim görmeye hak kazandıkları okulları MEB'in internet sitesinden görebilecek. TEOG yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr/ http://oges.meb.gov.tr/ ve https://e-okul.meb.gov.tr/ adreslerinde ilan edilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sonuç bilgilerini sorgulayabilecek. Öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.



TEOG LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ



14-18 Ağustos 2017 - ( Saat 17.00 ) Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

21 Ağustos 2017 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

21-25 Ağustos 2017 ( Saat 17.00) - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

28 Ağustos 2017 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

28 Ağustos-06 Eylül 2017 (Saat 17.00) - Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

08 Eylül 2017 - Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının ve Taban Puanların İlanı



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