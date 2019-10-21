Sözleşmeli öğretmenlere kadro! Ne zaman kadroya geçirileceği belli oldu

Bekleme süreleri doldu, kadro atamaları başladı.

Türkiye’de 1 milyonu aşkın öğretmenden 103 bini sözleşmeli olarak çalışıyor. Bu öğretmenlerin kadroya geçiş için ise 6 yıl beklemeleri gerekiyordu. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı bu süreyi 3+1 olarak değiştirdi. Böylece 3 yıl sözleşmeli çalıştıktan sonra öğretmenlerin kadroya alınmalarına karar verildi.

Yeni düzenlemenin ardından gözler 2016 yılında sözleşmeli olarak atanan öğretmenlere çevrildi. 3 yılını doldurmuş olan bu öğretmenlerin 2019 bitmeden atamasının yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu.

Görev süresini dolduran 20 bin sözleşmeli öğretmen için artık kadro zamanı geldi. Ulusal Kanal’ın edindiği bilgilere göre, kadro kararnamelerinin illere gönderildiği öğrenildi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Ulusal Kanal’a değerlendirmeler yaptı. Geylan, süreye ilişkin atılan adım olumlu olsa da sözleşme sisteminin tamamen kaldırılmasını talep etti.

Geylan, öğretmenlerin kadroya geçirilmesine rağmen tayin hakkının bir yıl sonra verilmesini de eleştirdi.

HABER: SEDA AKYÜZ

KAMERAMAN: UĞUR PİDECİ

ulusal.com.tr