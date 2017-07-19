Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlik tercih başvurularının 10-17 Temmuz tarihleri arasında yapılmasının ardından, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının bugün açıklanacağı bildirildi.
Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, atama sonuçlarının "atama.meb.gov.tr" adresinden saat 16.30'da açıklanacağı kaydedildi.
Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının bugün 16.30'da açıklanacağı bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlik tercih başvurularının 10-17 Temmuz tarihleri arasında yapılmasının ardından, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının bugün açıklanacağı bildirildi.
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