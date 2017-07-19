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Sözleşmeli öğretmenlik atamaları bugün açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının bugün 16.30'da açıklanacağı bildirildi.

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları bugün açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlik tercih başvurularının 10-17 Temmuz tarihleri arasında yapılmasının ardından, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının bugün açıklanacağı bildirildi.

Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, atama sonuçlarının "atama.meb.gov.tr" adresinden saat 16.30'da açıklanacağı kaydedildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Sözleşmeli öğretmenlik #atama #milli eğitim bakanlığı #sözleşmeli #öğretmenlik
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