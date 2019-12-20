"Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik kalksın"
Sözleşmeli öğretmenler 22 Aralık Pazar günü Ankara’da eylem yapacak. Saat 12:30'da Ulus Meydanı'nda düzenlenecek eylemde sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğin kaldırılması istenecek. Sözleşmeliler için eş durumundan tayin hakkı da talep edilecek.
EĞİTİM-SAĞLIK 20.12.2019, 19:10
Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya çıkartma yapılacak, sözleşmeli öğretmenlik protesto edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı binlerce öğretmen açığını sözleşmeli ve ücretli öğretmenle kapatmaya çalışıyor. Eğitimciler ise yıllardır kadrolu atama bekliyor.
Öğretmenler tepkilerini dile getirmek için bu kez Türk Eğitim-Sen öncülüğünde eyleme hazırlanıyor. 22 Aralık Pazar günü saat 12.30’da Ulus’ta yapılacak eylemde eğitimciler sözleşmeli öğretmenlik uygulamasını düdük çalarak protesto edecek. Ayrıca eylemde öğretmenlerin dileklerinin yazılı olduğu bin adet balon uçurulacak.
Eylemde sözleşmeli öğretmenlere yarıyıl tatilinde eş durumu tayin hakkı tanınması da talep edilecek.
ulusal.com.tr
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