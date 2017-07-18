Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu, bugünkü köşesinde pet şişelerde satılan sulardaki mevcut tehlikeye dikkat çekti...

Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu, bugünkü köşesinde pet şişelerde satılan sulardaki mevcut tehlikeye dikkat çekti. "Yaz aylarında plastik şişe veya kaplarda satılan sular ve diğer içeceklerin güneş altında uzun süre kaldıklarında yarattıkları mühim ve tehlikeli bir sorun var." diyen Müftüoğlu, plastik şişelerin uzun süre güneşin altında bulunmaları halinde yapılarında bulunan BPA maddesinin suya karıştığını ifade etti.



Müftüoğlu'nun yazısının ilgili kısmı şu şekilde:



"Plastik şişeler, uzun süre güneşte kaldıklarında yapılarındaki BPA maddesini içlerinde bulunan suya, sodaya ya da meyve suyuna karıştırıyorlar.



Yaz aylarında plastik şişe veya kaplarda satılan sular ve diğer içeceklerin güneş altında uzun süre kaldıklarında yarattıkları mühim ve tehlikeli bir sorun var.

Sorun şu: Polikarbonat plastik şişeler ve diğer kaplar, mesela damacanalar uzun süre güneşte kaldıklarında aşırı ısınma nedeniyle yapılarındaki bisfenol-A (BPA) maddesini içlerinde bulunan suya, sodaya ya da meyve suyuna karıştırıyorlar.



Bilindiği gibi BPA tehlikeli, en azından riskli sayılan bir kimyasal. Hormon benzeri etkilerinin olduğu, kimyasal-yapay östrojenlerden biri sayıldığı zaten biliniyor.



Tavsiyem şu: Sıcak yaz günlerinde güneş altında bekleyen pet şişeler veya damacanalarda satılan suları ya da diğer içecekleri satın alırken dikkatli olun.

Gün boyu güneşin altında beklemiş ve içine BPA karışma ihtimali çoğalmış içecekleri lütfen satın almayın."



ulusal.com.tr