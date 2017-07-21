İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünün oluşturduğu mobil ekipler, kentin kırsal bölgelerindeki öğrencileri ziyaret ederek, TEOG ve ÖSYS tercihleri için danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin TEOG ve ÖSYS tercihlerine danışmanlık hizmeti vermek üzere kırsal kesimdeki öğrenciler için mobil ekipler oluşturdu.



İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, yaptığı açıklamada, tercih döneminde tüm öğrencilere destek olmak üzere uzman rehber öğretmenlerden oluşan ekipler oluşturduklarını belirtti.



Kent genelinde okullar ve alışveriş merkezlerindeki tercih masalarında bin 822 rehber öğretmenin görev yaptığını aktaran Yahşi, bu masalara ulaşamayacak durumdaki öğrenciler için de mobil ekipler oluşturulduğunu bildirdi.



Yaz tatilinde tarla ve bahçelerde çalışan öğrencileri de unutmadıklarını ifade eden Ömer Yahşi, 9 mobil ekipte görev yapan rehber öğretmenlerin öğrencileri ziyaret ederek danışmanlık yaptığına işaret etti.



Yahşi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Mobil ekiplerimiz Bornova, Bergama ve Kemalpaşa ilçelerimiz gibi özellikle kırsal kesimde bulunan öğrencilerimizin yaşadıkları ya da çalıştıkları tarla, bahçe gibi yerlere giderek yerinde danışmanlık hizmeti vermektedirler. Tercih sürecinde öğrencilere ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçişlerinde rehberlik yapılmasını hedefledik. İstedik ki 'şimdi ne yapacağız' endişesi yaşayan velilerimiz ve öğrencilerimize rehber öğretmenlerimiz yardımda bulunsun."