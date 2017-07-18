Milli Eğitim Bakanlığı liseye yerleştirme sınavı olan TEOG'da da "açık uçlu" soru dönemini başlatıyor. Önümüzdeki yıl 6 ilâ 8 soru açık uçlu olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavında "açık uçlu soru" yöneltecek. Açık uçlu soru uygulaması gelecek eğitim öğretim yılında hayata geçecek. Öğrenciler açık uçlu sorularda cevap şıkkı yerine kısa yantlar verilecek.



Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, açık uçlu soru sormak için çalışmalara başladı.



Öğrencilerin analitik düşünebilmeleri, olay ve konular arasında ilişki kurabilmeleri ve ifade yeteneklerini güçlendirmeleri hedefleniyor.



TEOG'da öğrenciler, bazı derslerden 2'şer olmak üzere en fazla 6 ila 8 arasında açık uçlu soru cevaplayacak.



En az iki puanlayıcının açık uçlu soruları okuyacağı sınavda, puanlayıcılar değerlendirdiği sınavın hangi öğrenciye ait olduğunu bilmeyecek.



İki puanlayıcının puanı farklı olursa, öğrencinin cevabı soruyu hazırlayan üst puanlayıcı tarafından değerlendirilecek.





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