Bir ilki gerçekleştirdi! Ders çıkarılacak bir ‘deha’ hikâyesi
Bir ilki gerçekleştirdi! Ders çıkarılacak bir ‘deha’ hikâyesi
FETÖ sanıklarına tek tip elbise için harekete geçildi
FETÖ sanıklarına tek tip elbise için harekete geçildi
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
Lunaparkta eğlence treni devrildi
Lunaparkta eğlence treni devrildi

TEOG'da "açık uçlu" soru dönemi başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca, gelecek eğitim öğretim yılında yapılacak Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamındaki birinci ve ikinci dönem ortak sınavlarında, öğrencilerin ifade ve analiz yeteneklerini geliştirmek amacıyla açık uçlu sorular yöneltilecek. En az iki puanlayıcının açık uçlu soruları değerlendireceği sınavda, puanlayıcı değerlendireceği sorunun hangi öğrenciye ait olduğunu bilmeyecek. İki puanlayıcının puanı farklı olursa, öğrencinin cevabı soruyu hazırlayan üst puanlayıcı tarafından değerlendirilecek

TEOG'da "açık uçlu" soru dönemi başlıyor
Milli eğitim Bakanlığınca (MEB),  Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8. sınıf  öğrencilerine yönelik düzenlenecek 2017-2018 eğitim öğretim yılı, birinci ve  ikinci dönem ortak sınavlarında açık uçlu sorular yöneltileceği bildirildi.

MEB, öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ortamlar  oluşturma politikası hedefiyle "açık uçlu soru" dönemi başlatıyor. Bu kapsamda  önemli adımlardan biri görülen ortak sınavlarda açık uçlu soru uygulaması gelecek  eğitim öğretim yılında hayata geçecek.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, MEB  Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, TEOG sistemi kapsamında  8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek birinci ve ikinci dönem ortak  sınavlarında 2017-2018 eğitim öğretim yılında açık uçlu soru sormak için  çalışmalara başladı.

Uygulamayla öğrencilerin yeni müfredat süreci ile uyumlu bir biçimde  analitik düşünebilmeleri, olay ve konular arasında ilişki kurabilmeleri ve ifade  yeteneklerini güçlendirmeleri hedefleniyor.

En fazla 6 ila 8 arasında açık uçlu soru

TEOG'da öğrenciler, bazı derslerden 2'şer olmak üzere en fazla 6 ila 8  arasında açık uçlu soru cevaplayacak.

Açık uçlu soruların yöneltileceği dersler henüz netleşmezken, Bakanlık  tarafından öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri, bildiklerini yazıya  dökme konusunda sorun yaşamayacakları ve yorum içermeyen sorular hazırlamak için  çalışma yürütülüyor.

En az iki puanlayıcının açık uçlu soruları okuyacağı sınavda,  puanlayıcılar değerlendirdiği sınavın hangi öğrenciye ait olduğunu bilmeyecek.

İki puanlayıcının puanı farklı olursa, öğrencinin cevabı soruyu  hazırlayan üst puanlayıcı tarafından değerlendirilecek. TEOG puanları  açıklandığında, öğrencilere soruların imajları doğru cevaplar ile sunulacak.

Kurslarda alıştırma yapılacak

Bakanlık tarafından iki yıl önce başlayan ücretsiz destekleme ve  yetiştirme kurslarıyla, 8. sınıf öğrencilerine ortak sınavlara daha etkin  hazırlanabilme imkanı sunulurken, aileler de masraftan kurtuldu.

MEB, öğrencileri TEOG'daki açık uçlu sorulara hazırlamak amacıyla  destekleme ve yetiştirme kurslarında sunulan, kazanım kavrama testlerinde açık  uçlu soru yöneltecek.

Kazanım kavrama testlerindeki açık uçlu sorularla öğrenciler, TEOG  sınavındaki yeni uygulama için "tatbikat" yapmış olacak. 

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce  hazırlanan Türkiye'de öğrencilerin gelişimlerini ve okul bazlı başarılarını  ölçecek, PISA ile TIMSS'e rakip olacak "Eğitimde Öğrenci Gelişimini İzleme  Sistemi"nde de öğrenciler anketlerde ve sınavlarda açık uçlu soruları  cevaplayarak yeni sisteme alışmış olacak.

Kaynak: AA
Etiketler; #teog #meb #açık uçlu soru #milli eğitim bakanlığı #ortaöğretim
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Prof. Dr. Aydın: Hangi bölümü istiyorsanız ona yoğunlaşın
Sonraki Haber
Galatasaray'da Mariano sağlık kontrolünden geçirildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.