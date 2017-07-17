Milli Eğitim Bakanlığınca, gelecek eğitim öğretim yılında yapılacak Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamındaki birinci ve ikinci dönem ortak sınavlarında, öğrencilerin ifade ve analiz yeteneklerini geliştirmek amacıyla açık uçlu sorular yöneltilecek. En az iki puanlayıcının açık uçlu soruları değerlendireceği sınavda, puanlayıcı değerlendireceği sorunun hangi öğrenciye ait olduğunu bilmeyecek. İki puanlayıcının puanı farklı olursa, öğrencinin cevabı soruyu hazırlayan üst puanlayıcı tarafından değerlendirilecek

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MEB, öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ortamlar oluşturma politikası hedefiyle "açık uçlu soru" dönemi başlatıyor. Bu kapsamda önemli adımlardan biri görülen ortak sınavlarda açık uçlu soru uygulaması gelecek eğitim öğretim yılında hayata geçecek.



AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, TEOG sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek birinci ve ikinci dönem ortak sınavlarında 2017-2018 eğitim öğretim yılında açık uçlu soru sormak için çalışmalara başladı.



Uygulamayla öğrencilerin yeni müfredat süreci ile uyumlu bir biçimde analitik düşünebilmeleri, olay ve konular arasında ilişki kurabilmeleri ve ifade yeteneklerini güçlendirmeleri hedefleniyor.



En fazla 6 ila 8 arasında açık uçlu soru



TEOG'da öğrenciler, bazı derslerden 2'şer olmak üzere en fazla 6 ila 8 arasında açık uçlu soru cevaplayacak.



Açık uçlu soruların yöneltileceği dersler henüz netleşmezken, Bakanlık tarafından öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri, bildiklerini yazıya dökme konusunda sorun yaşamayacakları ve yorum içermeyen sorular hazırlamak için çalışma yürütülüyor.



En az iki puanlayıcının açık uçlu soruları okuyacağı sınavda, puanlayıcılar değerlendirdiği sınavın hangi öğrenciye ait olduğunu bilmeyecek.



İki puanlayıcının puanı farklı olursa, öğrencinin cevabı soruyu hazırlayan üst puanlayıcı tarafından değerlendirilecek. TEOG puanları açıklandığında, öğrencilere soruların imajları doğru cevaplar ile sunulacak.



Kurslarda alıştırma yapılacak



Bakanlık tarafından iki yıl önce başlayan ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarıyla, 8. sınıf öğrencilerine ortak sınavlara daha etkin hazırlanabilme imkanı sunulurken, aileler de masraftan kurtuldu.



MEB, öğrencileri TEOG'daki açık uçlu sorulara hazırlamak amacıyla destekleme ve yetiştirme kurslarında sunulan, kazanım kavrama testlerinde açık uçlu soru yöneltecek.



Kazanım kavrama testlerindeki açık uçlu sorularla öğrenciler, TEOG sınavındaki yeni uygulama için "tatbikat" yapmış olacak.



MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan Türkiye'de öğrencilerin gelişimlerini ve okul bazlı başarılarını ölçecek, PISA ile TIMSS'e rakip olacak "Eğitimde Öğrenci Gelişimini İzleme Sistemi"nde de öğrenciler anketlerde ve sınavlarda açık uçlu soruları cevaplayarak yeni sisteme alışmış olacak. Milli eğitim Bakanlığı nca ( MEB ), Temel Eğitimden Ortaöğretim e Geçiş ( TEOG ) sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek 2017-2018 eğitim öğretim yılı, birinci ve ikinci dönem ortak sınavlarında açık uçlu soru lar yöneltileceği bildirildi.MEB, öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ortamlar oluşturma politikası hedefiyle "açık uçlu soru" dönemi başlatıyor. Bu kapsamda önemli adımlardan biri görülen ortak sınavlarda açık uçlu soru uygulaması gelecek eğitim öğretim yılında hayata geçecek.AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, TEOG sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek birinci ve ikinci dönem ortak sınavlarında 2017-2018 eğitim öğretim yılında açık uçlu soru sormak için çalışmalara başladı.Uygulamayla öğrencilerin yeni müfredat süreci ile uyumlu bir biçimde analitik düşünebilmeleri, olay ve konular arasında ilişki kurabilmeleri ve ifade yeteneklerini güçlendirmeleri hedefleniyor.TEOG'da öğrenciler, bazı derslerden 2'şer olmak üzere en fazla 6 ila 8 arasında açık uçlu soru cevaplayacak.Açık uçlu soruların yöneltileceği dersler henüz netleşmezken, Bakanlık tarafından öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri, bildiklerini yazıya dökme konusunda sorun yaşamayacakları ve yorum içermeyen sorular hazırlamak için çalışma yürütülüyor.En az iki puanlayıcının açık uçlu soruları okuyacağı sınavda, puanlayıcılar değerlendirdiği sınavın hangi öğrenciye ait olduğunu bilmeyecek.İki puanlayıcının puanı farklı olursa, öğrencinin cevabı soruyu hazırlayan üst puanlayıcı tarafından değerlendirilecek. TEOG puanları açıklandığında, öğrencilere soruların imajları doğru cevaplar ile sunulacak.Bakanlık tarafından iki yıl önce başlayan ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarıyla, 8. sınıf öğrencilerine ortak sınavlara daha etkin hazırlanabilme imkanı sunulurken, aileler de masraftan kurtuldu.MEB, öğrencileri TEOG'daki açık uçlu sorulara hazırlamak amacıyla destekleme ve yetiştirme kurslarında sunulan, kazanım kavrama testlerinde açık uçlu soru yöneltecek.Kazanım kavrama testlerindeki açık uçlu sorularla öğrenciler, TEOG sınavındaki yeni uygulama için "tatbikat" yapmış olacak.MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan Türkiye'de öğrencilerin gelişimlerini ve okul bazlı başarılarını ölçecek, PISA ile TIMSS'e rakip olacak "Eğitimde Öğrenci Gelişimini İzleme Sistemi"nde de öğrenciler anketlerde ve sınavlarda açık uçlu soruları cevaplayarak yeni sisteme alışmış olacak.

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