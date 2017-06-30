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TEOG yerleştirme puanı sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim kurumlarına Yerleştirmeye Esas Puanları (YEP) açıklandığını duyurdu. Sonuçlar bakanlığın internet sitesinden öğrenilebilecek

TEOG yerleştirme puanı sonuçları açıklandı

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı 8. sınıf öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puanları (YEP) ilan edildi.

Öğrenciler, 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarını, yerleştirmeye esas puanları ile il  ve Türkiye geneli yüzdelik dilimlerini Bakanlığımızın www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Toplam 1.192.858 öğrencinin yerleştirmeye esas puanı (YEP) hesaplandı ve sonuçlara göre 176 öğrenci 500 puan aldı.

Öğrenciler tercih ve yerleştirme işlemleri için illerde oluşturulan tercih ve yerleştirme rehberlik komisyonlarına müracaat ederek gerekli bilgiyi alabilecek.

Bu arada okullarda öğrenci ve velilere tercih ve yerleştirme işlemlerinde rehberlik yapmak maksadıyla 81 ilimizde toplam 26.846 öğretmen görevlendirildiği belirtildi.

Öğrenciler 14 - 24 Temmuz tarihlerinde 25 okula kadar tercih yaparak ortaokul müdürlüklerince tercih işlemlerini onaylatacak. Tercih işlemi okul müdürlüklerine onaylatıldıktan sonra işlem tamamlanmış olacak. Öğrenciler, tercih değişikliklerini okul müdürlüklerinde onaylatma işleminden önce yapmaları gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca şunlar belirtildi:

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okulların önceden belirlenmiş kontenjanlarına, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ve puan üstünlüğüne dayalı olarak öğrencilerin tercihleri doğrultusunda merkezi yerleştirmeyle gerçekleştirilmektedir.
 
Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanların eşit olması halinde, AOSP, eşitliğin devam etmesi hâlinde sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki YBP üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi hâlinde tercih önceliği, yine eşitliğin devam etmesi hâlinde okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, bunların da eşit olması hâlinde ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınmaktadır. 
 
11 Ağustos tarihinde de yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar açıklanacaktır.
 
14-18 Ağustos, 21-23 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül 2017 tarihlerinde ise yerleştirmeye esas nakil işlemleri gerçekleştirilecektir.

ulusal.com.tr

Etiketler; #teog #yerleştirme #milli eğitim bakanlığı
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