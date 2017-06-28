"Vatandaşlar, hasta altı bezi, varis çorabı, tabanlık, koltuk değneği, korseler, nebulizatör, hasta yatağı gibi elzem 115 tıbbi malzemeyi eczanelerimizden alabilecekler"

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile eczaneler arasında yapılan tıbbi malzeme sözleşmesinin 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceğini belirterek, eczacıların ilacın yanı sıra tıbbi malzeme için de danışmanlık hizmeti vereceğini bildirdi.



Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, eczacıların akademik eğitim ile tıbbi malzemede en iyi danışman olduklarını vurgulayarak, "Vatandaşlar, hasta altı bezi, varis çorabı, tabanlık, koltuk değneği, korseler, nebulizatör, hasta yatağı gibi elzem 115 tıbbi malzemeyi eczanelerimizden alabilecekler." ifadesini kullandı.



Reçetelerine tıbbi malzeme yazılan hastaların 1 Temmuz'dan sonra tıbbi malzemeci aramayacağını, fatura kestirip kurumdan ödeme beklemeyeceğini belirten Saydan, açıklamasına şöyle devam etti:



"SGK, eczanelerimizle sözleşme yaparak vatandaşlarımızın her gün çalışan, ülkemizin en ücra köşesinde bile hizmet veren 25 bin eczaneden hizmet alınmasını sağlamıştır. Eczane sözleşmelerinin tıbbi malzemelerin de eczanelerce karşılanması yönünde hazırlanması, vatandaşlarımızın sağlık hizmetini kesintisiz alması açısından çok önemli bir gelişmedir."



Saydan, eczanelerdeki ürün fiyatlarının hiçbir zaman vatandaşı zorlayacak ya da kurumu zarara uğratacak seviyede olmayacağını, fiyat avantajından dolayı da vatandaş tarafından tercih edileceğini kaydetti.



