Özel Eğitim Genel Müdürlüğü engelli yurttaşların eğitim gördüğü okulların kapatılması için ısrar ediyor. Müdürlük önce Milli Eğitim Bakanlığı’na özel eğitim okullarının kapatılması için teklif sunmuştu. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz engellilerle görüşerek “Kapatma kararı durdurulacak” talimatı verdi. Talimatı uygulamayan Özel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne karşı engelliler eyleme hazırlanıyor.

Özel Eğitim Genel Müdürlüğü engellilerin okuduğu okulları kapatmak için ısrarcı.



Müdürlük Milli Eğitim Bakanlığı’na, bazı özel eğitim okullarının özel eğitim anaokulu olarak kullanılması için bir teklif sunmuştu. Teklif, engelli yurttaşların eğitim gördüğü bazı okulların kapatılmasını öngörüyor.



Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması gerekçesiyle verilen bu teklifi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz onaylamıştı.



Kararı öğrenen Engelliler Konfederasyonu ve Türkiye Körler Federasyonu harekete geçti. Bakan Yılmaz’la görüştü.



Engelli temsilcilerini dinleyen Bakan Yılmaz’ın, Özel Eğitim Genel Müdürü’ne “Kapatma kararı durdurulacak” talimatı verdi.



Ancak Özel Eğitim Genel Müdürlüğü, bakan Yılmaz’ın 1 Ağustos 2017 tarihindeki bu talimatını uygulamadığı ortaya çıktı.



Konuyla ilgili Ulusal Kanal’a konuşan Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı Turhan İçli, eyleme hazırlandıklarını söyledi.





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