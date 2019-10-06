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Türk bilim insanları meme kanserine yeni ilaç geliştirdi

İki yıl süren çalışmalar sonucunda Türk bilim insanları meme kanserine yeni ilaç geliştirdi. Prof. Dr. Ercan Türkkan hedeflerinin seri üretime geçecek ilacı insanlığın hizmetine sunmak olduğunu söyledi.

Türk bilim insanları meme kanserine yeni ilaç geliştirdi

Konya'da Türk bilim insanlarınca yürütülen çalışmalar sonucunda, meme kanseri tedavisinde kullanılması amacıyla ilaç geliştirildi. 

2 yıldır yürütülen çalışmaların meyvelerini toplandı. 

Antikanserojen özelliğe sahip ilacın patenti için başvurular yapıldı. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Fizik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Türkkan, ilacın metastaz yapmış meme kanseri üzerinde de etkili olduğunu söyledi. 

Patent alındıktan sonra seri üretime geçilecek olan ilaç dünya çapında hastaların kullanımına sunulacak.


ulusal.com.tr

Etiketler; #meme kanseri #Konya
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